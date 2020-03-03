جوارديولا يوضح حالة المصابين قبل لقاء شيفيلد

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حالة لاعبيه المصابين قبل ملاقاة شيفيلد وينزداي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويحل سيتي ضيفا على شيفيلد ضمن مباريات دور الـ16 من كأس إنجلترا، منتشيا بالتتويج بكأس رابطة المحترفين يوم الأحد على حساب أستون فيلا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "سيرجيو أجويرو سيكون جاهزا لمباراة الأربعاء".

وأضاف "ليروي ساني ليس جاهزا بعد، بعد 6 أشهر من الغياب تحتاج لمراحل من أجل العودة".

وأردف "قد يكون لديك شعور جيد، ولكنك تحتاج للثقة، إنه يقوم بالخطوات الطبيعية من أجل العودة".

وتابع المدرب الإسباني "كلاوديو برافو على ما يرام، سيخوض مواجهة شيفيلد".

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