جوارديولا: سنحاول منافسة ليفربول في دوري الأبطال وكأس إنجلترا

يعلم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن المنافسة بين فريقه وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي انتهت، مشيرا إلى أنه سيحاول مقارعة الريدز على الألقاب المتبقية في الموسم.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "كنت أحب أن أكون أقرب لليفربول في الدوري، نتمنى أن يحدث هذا في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لن يكون أمرا سهلا، ولكننا سنحاول".

ليفربول يحتاج لـ12 نقطة فقط من مبارياته العشرة المتبقية حتى يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن النادي منذ 30 عاما.

فيما يحل سيتي ضيفا على شيفيلد وينزداي يوم الأربعاء ضمن مباريات دور الـ16 من كأس إنجلترا، منتشيا بالتتويج بكأس رابطة المحترفين يوم الأحد على حساب أستون فيلا.

وأضاف "يوم الأربعاء سننهي هذه السلسلة من المباريات الخارجية، وبعد 4 أيام سنواجه مانشستر يونايتد، ثم بيرنلي وريال مدريد، بدون توقف".

وتابع المدرب الإسباني "كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة صعبة دائما، إنها مهمة للبلاد ولكل الأندية في إنجلترا".

وأكمل "يمكننا التأهل إلى ربع النهائي، وهذا ما يتعين علينا فعله، التركيز على هذا الأمر".

وأتم جوارديولا "إنه أمر رائع للغاية ما قمنا به في كأس رابطة المحترفين في السنوات الأخيرة".

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