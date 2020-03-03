الاتحاد الإنجليزي يدين أنشيلوتي

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون بسوء السلوك بعد ما بدر منه قبيل نهاية مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

وألغى الحكم هدفا لإيفرتون في اللحظات الأخيرة بعد تدخل تقنية الفيديو، قبل أن يطرد الحكم أنشيلوتي عقب نهاية المباراة.

أنشيلوتي أمامه مهلة حتى يوم الخميس للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وتحدث أنشيلوتي عن لقطة طرده عقب لقاء فريقه أمام مانشستر يونايتد، وقال: "لدي الكثير لأقوله".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "طلبت من الحكم أن يشرح لي الموقف وسبب إلغاء الهدف، ولكنه قرر طردي".

وأشار "بعد ذلك تحدثت مع الحكم، ولكنني سأبقي تفاصيل المحادثة بيننا فقط".

وأكمل حديثه قائلا: " سيجوردسون كان في موقف تسلل ولكنه لم يتدخل في اللعبة ولم يؤثر على دي خيا، وفقا لوجهة نظري".

وتابع "أتمنى ألا يتم إيقافي لأكون حاضرا في لقاء تشيلسي".

وأردف "لم أقلل من احترامي للحكم، وإذا تعرضت للإيقاف سأتواجد في مدرجات ستامفورد بريدج ".

واستكمل "سعيد للغاية بالأداء أمام مانشستر يونايتد. لعبنا بشكل مميز وعلينا أن نستمر في طريقنا بهذا الشكل".

دومينيك كالفيرت لوين تقدّم مبكرا لـ إيفرتون بعد خطأ قاتل من دافيد دي خيا. قبل أن يدرك برونو فيرنانديس التعادل بتسديدة رائعة بعد نصف ساعة.

ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي، لكنه فقد أسبقية النقطتين على ولفرهامبتون الذي انتصر على توتنام هوتسبير في نفس التوقيت وبات متساويا في النقاط مع الشياطين الحمر.

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