حوار - حارس ليفربول يتحدث عن محاولة اقتناص 3 بطولات وفنون كلوب

تحدث أدريان حارس مرمى ليفربول عن مواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومحاولة التتويج بـ3 ألقاب مع نهاية الموسم.

ليفربول وضع يدا على لقب الدوري الإنجليزي، فالفريق يحتاج لـ12 نقطة من 10 مباريات متبقية، ويواصل المنافسة في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن دور الـ16 من الكأس يوم الثلاثاء، بعد أيام من تلقي أول هزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأجرى الموقع الرسمي لليفربول حوارا مع الحارس الإسباني جاء على النحو التالي:-

ما هو تقييمك للحالة المزاجية داخل الفريق عقب الهزيمة أمام واتفورد؟

نتحلى بعقلية تجعلنا نعمل بجدية أكبر لتعويض الخسارة. حينما تعتاد على الانتصارات، تكون الهزيمة صعبة. من الواضح أن واتفورد كان جيداً. نحن بالفعل في حالة جيدة، ونحتاج للفوز بعدد قليل من المباريات لحسم لقب الدوري. علينا التعلم من الأخطاء والتحسن وعدم ارتكابها مرة أخرى.

مباراة تشيلسي تتعلق بالارتداد من الهزيمة؟

هذا هو العظيم في كرة القدم. هي تمنحك الفرصة الثانية دائماً. الآن علينا إثبات أنها كانت مجرد سيئة وأننا ما زال لدينا مستوى جيد. نحن ليفربول، ولهذا سنكافح من أجل الفوز بكل البطولات. مواجهة تشيلسي صعبة، ولكننا نريد الفوز بها.

كيف يمكنك وصف الأجواء داخل غرفة الملابس؟

لدينا مجموعة لطيفة من اللاعبين. الجميع في الفريق متعطشون للفوز وحصد الألقاب. عقب الحصول على لقب دوري الأبطال، لم يتوقف الفريق. الكل يريد أكثر. ننافس هذا الموسم على ثلاث بطولات نريد حسم ألقابها.

هل تتوقع الفوز بها جميعا؟

المباريات الثلاث المقبلة بالنسبة لنا هي نهائيات. نبدأ أمام تشيلسي ثم نواجه بورنموث في الدوري وأخيرا أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال. نريد الفوز بها جميعاً. نحن أكثر من مستعدون لهذه المباريات. نريد أن نثبت لجماهيرنا أن الهزيمة أمام واتفورد مجرد مباراة سيئة. الآن تركيزنا بنسبة 100% على مواجهة تشيلسي.

هل هناك من هو أفضل من يورجن كلوب؟

هو يجيد فن الإدارة. هو ليس مجرد مدرب، هو مدرب رائع. هو يدير الفريق بشكل رائع، ويجيد التعامل مع اللاعبين فنياً ونفسياً. لقد اجتمع معنا عقب الهزيمة أمام واتفورد، لم يكن غاضباً، بل فقط أخبر كل فرد بما ارتكب من أخطاء. كرة القدم مثل الحياة، في بعض الأحيان تكون لديك لحظات جيدة وفي بعض الأحيان لا. نحن أفضل بكثير مما كنا عليه يوم السبت، ونريد إظهار هذا فيما هو قادم من مباريات.

هذه بطولة مهمة بالنسبة لك؟

نعم. هي توفر لي فرص المشاركة. أحاول بذل قصارى جهدي لاستغلال هذه الفرص. كرة القدم قائمة على الفرص، ويجب أن استغل هذه الفرص لأظهر للجميع أنني هنا لمساعدة الفريق وأنني مستعد دائماً. أتطلع للمباراة بشدة.

هناك رغبة من اللاعبين الشباب لمواصلة اللعب في كأس الاتحاد عقب التغلب على شوروسبري؟

كما قلت نحن فريق جيد ولسنا فقط 11 لاعباً يشاركون. ما فعله اللاعبون الشباب عظيماً. لم يكن من السهل عليهم خوض هذه المواجهات. في النهاية حققوا النتيجة التي يريدها الجميع. ما زلنا ننافس في الكأس، ولذلك أقول لهم شكرا. لديهم فرصة لمواصلة اللعب وإظهار أنفسهم للمدرب الذي يعطي الفرصة للجميع.

ماذا كان رد فعلك عقب نهاية مباراة شوروسبري؟

كنت أشاهد المباراة مع والدي. كنا نشعر بالتوتر في البداية. في النهاية كان شعوراً رائعاً. لقد ظهر الشباب بشكل جيد وأظهروا أن أصغر فريق في ليفربول قادر على المنافسة.

لماذا مواجهة تشيلسي مهمة للغاية؟

هي مهمة لأنها المباراة التالية. كما نقول لبعضنا دائماً، المباراة التالية هي الأهم ويجب أن نركز عليها بنسبة 100%. نحن بحاجة لتحقيق الفوز. نحن فريق قوي ولا يهم من يشارك، الجميع يريد الفوز والظهور بشكل جيد. نحتاج إلى الظهور بشكل قوي للغاية أمام تشيلسي وأن نحقق الفوز.

ويستعد ليفربول لملاقاة تشيلسي الثلاثاء، قبل مواجهة بورنموث في أنفيلد ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وذلك قبل محاولة تفادي توديع دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه، حين يستضيف أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة منتصف الأسبوع المقبل، بعد الخسارة بهدف في الذهاب.

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