الأهلي يغير ملعب تدريبه في بريتوريا

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 14:53

كتب : حسام نور الدين

فايلر - الأهلي

أجرى الجهاز الإداري للأهلي تعديلا على الملعب الذي ستقام عليه تدريبات الفريق ابتداء من اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي.

واستقر الجهاز الإداري على خوض مران الفريق ابتداء من اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بدلا من ملعب كلية التكنولوجيا في مدينة بريتوريا.

ووضع ريني فايلر المدير الفني للفريق، برنامج التدريبات التي تقام في الثالثو عصرا حتى موعد مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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وحرص فايلر على التوجه مبكرا إلى ملعب التدريب.

وسبق فايلر وجهازه المعاون، الفريق في الوصول إلى ملعب التدريب بنصف ساعة، لمعاينة الملعب.

عندما بحث الأهلي عن الحلول أمام صن داونز، لم يجدها إلا مع علي معلول. المارد الأحمر انتصر بثنائية الظهير التونسي.

الأهلي انتصر على صن داونز بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول في الـ 56 و68.

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