حوار - مدرب الأهلي: نعرف كل شيء عن صن داونز الذي يلعب بأسلوبين مختلفين

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي إن فريقه يعرف كل صغيرة وكبيرة عن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي منافسه في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح قمصان للصحفيين قائلا: "جاهزون لمواجهة صن داونز، الأمور تسير على ما يرام داخل بعثة الفريق في مدينة بريتوريا، الرحلة كانت شاقة إلى حد ما، لكن بمجرد الوصول، انصب تركيز الجهاز الفني واللاعبين على المواجهة الحاسمة".

وأضاف "تفاؤل جماهير الأهلي أمر معتاد وليس غريبا عليهم، لأنهم يثقون في فريقهم دائما، خاصة في الأوقات الصعبة، نرغب في إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم من خلال قطع خطوة جديدة نحو لقب دوري الأبطال".

وواصل "الأهلي خاض الشوط الأول أمام صن داونز في القاهرة وقدم أداء قويا، لكن الشوط الثاني والحاسم يوم السبت المقبل، إقصائي ومؤهل لنصف النهائي، ويحتاج للتركيز بشكل أكبر".

الأهلي فاز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 2-0 على ضيفه صن داونز.

وواصل قمصان حديثه قائلا: "صن داونز يلعب بأسلوبين مختلفين في البطولة، سواء على ملعبه ووسط جماهيره أو اللقاءات الخارجية، منظم جدا ولديه استقرار فني منذ ما يقرب من 8 أعوام".

وتابع "صن داونز لا يتعرض لضغوط وهو ما يجعله يقدم مباريات قوية على المستوى الفني والخططي".

وأردف "الجهاز الفني شاهد أكثر من مباراة لصن داونز، ويعرف كافة التفاصيل الخاصة بالجوانب الفنية والخططية له، ونأمل أن يحالفنا التوفيق لنعود إلى القاهرة بتذكرة التأهل".

واستطرد "صن داونز أحرج الكبار في البطولة، لكن الأهلي بطل إفريقيا، ويحترم جميع منافسيه بشكل عام، واجهنا سوء حظ في الأعوام الأخيرة في البطولة، لكن هناك إصرار وعزيمة على تحقيق طموحات ورغبة الجماهير بالفوز باللقب".

وأكمل "قرار السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا كان موفقا جدا، خاصة وأن الأهلي عانى الموسم الماضي من نقص الأوكسجين وصعوبة التعود على الأجواء، وهو ما تم تلافيه هذا الموسم بالتواجد مبكرا".

الأهلي واجه صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي وخسر ذهابا في جنوب إفريقيا بنتيجة 5-0 قبل أن يفوز في لقاء الإياب في مصر بنتيجة 1-0.

وتابع قمصان: "وجود محمود الخطيب على رأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، رسالة قوية للجهاز الفني واللاعبين ويحملهم مسؤولية كبيرة لحسم التأهل وإسعاد الجماهير، خاصة وأن رئيس النادي قامة كبيرة بالنسبة للجماهير واللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "فايلر كان لديه هدف واضح ومحدد منذ توليه المهمة، الفريق هو النجم ولا يوجد لاعب أساسي وبديل ونجح إلى حد كبير في هذه المهمة من خلال تجهيز الجميع في القائمة للتواجد في المباريات الرسمية، على غرار ما يحدث في الفرق الكبرى في أوروبا".

ووجه رسالة للجماهير: "ستظل الجماهير هي اللاعب رقم 1 والداعم القوي للفريق".

الأهلي يواجه صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم السبت الموافق 7 من الشهر الجاري في تمام الثالثة عصرا.

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