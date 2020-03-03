فايلر يضع برنامجا خاصا بسبب موعد مواجهة صن داونز

يعقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وباقي أفراد الجهاز المعاون مساء الإثنين، داخل فندق الإقامة، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالفترة التي تسبق مواجهة بطل جنوب إفريقيا، ومناقشة كل ما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.

ووضع فايلر برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ الفريق في تنفيذه ابتداء من اليوم بعد الاكتفاء بمران خفيف أمس لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد.

وحرص فايلر على وضع برنامج يتماشى مع توقيت مواجهة صن داونز، حتى يعتاد عليه اللاعبون، قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز المقرر لها الساعة الثالثة عصر السبت .

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامجا خاصا للاعبين يتناسب مع توقيت إقامة مباراة صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، ويتضمن إقامة مران الفريق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الثالثة عصرا، على ملعب الجامعة للتكنولوجيا في مدينة بريتوريا؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق في نفس توقيت المباراة؛ للتأقلم على الأجواء قبل جولة الإياب أمام صن داونز الحاسمة لتذكرة التأهل إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد لوكاس موريبي يوم السبت.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير على ملعب المباراة في بريتوريا في الثالثة عصر الجمعة المقبل، وهو نفس توقيت مباراة الفريق أمام صن داونز، وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التي تنص على خوض الفريق الضيف حصة تدريبية على الملعب الرئيسي الذي تقام عليه المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم السبت الماضي في حضور جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع.

ويؤدي الفريق مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب كلية التكنولوجيا، (الجامعة) بمدينة بريتوريا.

وحدد الجهاز الفني الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب التدريب.

وكان الأهلي قد أدى مرانا خفيفا أمس في أحد الحدائق المجاورة لفندق الإقامة، لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يبدأ الجهاز الفني اعتبارا من مران اليوم في تنفيذ النواحي الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال مواجهة صن داونز.

ويقود يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق تدريبات ثلاثي حراس المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ لتجهيزهم لمباراة صن داونز وذلك بعد اكتفاء الثلاثي بالمشاركة في المران الاستشفائي أمس مع جميع اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وحرص يانكون على عقد جلسة منفردة مع علي لطفي، حارس الفريق، بعد وصول البعثة إلى مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا.

وتحدث يانكون مع علي لطفي في حضور المترجم الدكتور عمرو محب، لنقل بعض التعليمات وتحفيز الحارس، وذلك في إطار سياسته لتجهيز جميع الحراس لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

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