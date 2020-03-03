عبد الحفيظ: صن داونز من أفضل فرق إفريقيا.. الأهلي يخوض مواجهة جديدة في الإياب

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي منافسه في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، صن داونز الجنوب إفريقي، بأنه "من أفضل فرق القارة".

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، صفحة وانتهت في حسابات الجهاز الفني واللاعبين، ونخوض مباراة يوم السبت المقبل كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز، ونرغب خلالها في حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة".

وأوضح عبد الحفيظ "فريق صن داونز من أفضل فرق القارة السمراء بعد المردود الذي قدمه على الصعيد القاري، والذي انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسا قويا، وليس فريقا سهلا على الإطلاق".

وشدد "يوم السبت المقبل ستكون صعبة على الفريقين، ونتيجة مباراة الذهاب خارج حسابات الأهلي الذي سيخوض المباراة المقبلة على أنها الأولى ويسعى من خلالها لتحقيق هدفه وبلوغ نصف نهائي البطولة".

وأتم عبدالحفيظ "الاهلي في حالة من التركيز الشديد، وجميع اللاعبين جاهزون لمواجهة بطل جنوب إفريقيا".

عندما بحث الأهلي عن الحلول أمام صن داونز، لم يجدها إلا مع علي معلول. المارد الأحمر انتصر بثنائية الظهير التونسي.

الأهلي انتصر على صن داونز بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول في الـ 56 و68.

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