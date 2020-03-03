قائد ليفربول السابق: الفريق ليس جيدا منذ العطلة.. وغياب هندرسون مؤثر جدا

بالنسبة لفيل تومسون قائد ليفربول السابق، السقوط كان متوقعا في ظل أداء ليس مطمئنا للفريق منذ انتهت عطلته الشتوية في فبراير الماضي.

وشدد تومسون أن غياب جوردان هندرسون القائد الحالي للفريق مؤثر جدا وهو ما انعكس على الأداء في الميدان خلال المباريات الأخيرة.

وبعد مسيرة رائعة لرجال المدرب يورجن كلوب، سقط الفريق في فخ الهزيمة أمام واتفورد بنتيجة 3-صفر يوم السبت لينال أول خسارة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تومسون في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:"المباراتان الماضيتان أظهرتا أهمية هندرسون. ليس فقط لما يضيفه كلاعب وسط، لكنه يطلب الكثير من اللاعبين في الملعب، يتحدث معهم ويقودهم".

وواصل تومسون "إنه القائد وليفربول يفتقده حاليا. أعتقد أن كل من شاهد مباراة واتفورد يرى كيف كان ليفربول سيئا، كان الفريق راضيا عن نفسه أكثر من اللازم. لم يقوموا بما يجب، كل هذه الفرق الكبيرة تدخل هذه المباريات وهي متراخية نوعا ما، خاصة في هذا التوقيت من الموسم حين تصارع هذه الأندية القابعة في ذيل الترتيب".

واستمر "منذ العطلة الشتوية ليفربول لم يكن جيدا أبدا. الكلمات على لسان كثير من جمهور ليفربول، وكأنهم انتظروا الهزيمة. ضد نورويتش سيتي، لم يكن الفريق جيدا لكننا فزنا. المباراة ضد وست هام يونايتد لم تكن جيدة، لكنهم فازوا مرة أخرى".

وأتم "ربما الكثير من الجمهور ظن أن الفريق هرب بنقاط هذه المباريات، لكن بعد ذلك تدرك أن هذه هي الطريقة التي تفوز بها الفرق بالدوري، الفوز حين لا تلعب جيدا. تبقى قلقا باستمرار من نتيجة ليست جيدة ستأتي في وقت ما".

ويظل ليفربول متصدرا لترتيب الدوري بفارق مريح مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

يبتعد رفاق محمد صلاح بـ22 نقطة عن سيتي لكن للأخير مباراة مؤجلة في الدوري.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه تشيلسي يوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد قبل أن يستضيف بورنموث في الدوري يوم السبت وبعد 4 أيام يواجه ضيفه أتليتكو مدريد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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