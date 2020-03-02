كلوب يدافع عن لوفرين

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مدافعه الكرواتي ديان لوفرين بعد الانتقادات التي تلقاها عقب الخسارة من واتفورد هذا الأسبوع.

وشارك لوفرين لأول مرة بشكل أساسي منذ فترة طويلة بسبب إصابة جو جوميز لكن ليفربول خسر للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "لقد كان اللعب ضد تروي ديني تحديا هائلا أمام لوفرين".

وأضاف "الكثير ممن يلعب في مركز قلب الدفاع سيعاني في مواقف مثل هذه".

وأتم "إذا أراد الناس إلقاء اللوم على لوفرين حول هزيمتنا من واتفورد فلا يمكنني مساعدة هؤلاء الأشخاص".

كلوب أوضح جاهزية جو جوميز للمشاركة في مباراة تشيلسي يوم الثلاثاء.

إذ يحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن دور الـ16 من الكأس.

ليفربول ينتظر تحقيق 12 نقطة من مبارياته العشرة المتبقية في الدوري الإنجليزي من أجل الفوز باللقب الغائب منذ 30 عاما.

فيما يحارب تشيلسي على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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