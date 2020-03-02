كلوب: ميلنر وجوميز جاهزان لمواجهة تشيلسي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جاهزية جو جوميز وجيمس ميلنر للمشاركة في مباراة تشيلسي يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن دور الـ16 من الكأس.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "جوميز وميلنر جاهزان للمشاركة بعد تعافيهما من الإصابة".

وكان جوميز قد غاب عن مباراة واتفورد بسبب إصابة طفيفة فيما غاب ميلنر بسبب إصابة عضلية أدت إلى غيابه عن أخر مبارتين للريدز.

وأضاف "نابي كيتا وجوردن هندرسون وجيردان شاكيري لن يشاركوا".

وشدد المدرب الألماني "لا توجد أي إصابات جديدة".

ليفربول ينتظر تحقيق 12 نقطة من مبارياته العشرة المتبقية في الدوري الإنجليزي من أجل الفوز باللقب الغائب منذ 30 عاما.

فيما يحارب تشيلسي على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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