تقرير مغربي: سكرتير كاف يفكر جديا في الاستقالة.. الساعات المقبلة "قد تحمل مفاجآت"

كشف تقرير مغربي أن معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يفكر جديا في الاستقالة من منصبه.

وقال تقرير حصري لجريدة "المنتخب"، ناسبة الأمر لمصادرها داخل كاف، بإن حجي "منزعج من أمور لم يتم الكشف عنها، وقد تكون سببا في تقديم استقالته، كما ذهبت مصادرنا إلى القول بأن معاذ حجي تعب كثيرا وهو يقوم بمهامه داخل كاف".

وأتم التقرير بعبارة غامضة، قائلا "ننتظر الساعات القليلة القادمة وما ستحمله من مفاجآت في هذا الموضوع".

أنباء استقالة حجي، الذي خلف الراحل عمرو فهمي في المنصب الذي يرأس الهيكلة الإدارية لـ كاف، تأتي في ظل أزمات كبرى تحيط بالكيان الحاكم للكرة الإفريقية.

صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت تقريرا حصلت عليه من شركة PWC للمراجعات المالية، حيث قالت إن المراجعة التي قامت بها الشركة المستقلة كشفت عن وجود مخالفات مالية بملايين الدولارات، وهو تطور يهدد بإسقاط قيادات كاف.

ويرسم التقرير الذي قدمته شركة المحاسبة المستقلة PWC والمكون من 55 صفحة صورة قبيحة من المحتمل أن تؤدي إلى مطالب باتخاذ إجراءات سريعة ضد قيادات الاتحاد الإفريقي.

حيث وجد المراجعون مشاكل في جميع المجالات، بما في ذلك صرف ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما أشار التقرير أيضا إلى أموال تم دفعها مقابل هدايا بالإضافة إلى أموال صُرفت تحت بند تنظيم جنازة، بحسب "نيويورك تايمز".

وكتب مؤلفو التقرير أن "العناصر المحتملة لسوء الإدارة واحتمال إساءة استخدام السلطة موجودون في المجالات الرئيسية للتمويل وعمليات كاف".

وكشف التقرير عن أن الاتحاد الدولي حول 51 مليون دولار إلى كاف خلال الفترة من 2015 إلى 2018، ومنذ ذلك الحين تم صرف 24 مليون دولار من هذا المبلغ عن طريق مسؤولين في الاتحاد الإفريقي.

كما أفاد "عند مراجعة 40 من المدفوعات بلغ مجموعها 10 ملايين دولار، وجد مراجعو الحسابات أن خمسة فقط من المدفوعات، إضافة إلى ما يصل إلى 1.6 مليون دولار يوجد لهم وثائق كافية لتأكيد ما سيتم إنفاقه عليه، لكن كان الباقي يفتقر إلى المعلومات التي جعلت في بعض الحالات من المستحيل تحديد المستفيدين من الأموال".

وكتب المراجعون أنهم تعرضوا للمضايقة في أداء عملهم في كثير من الحالات لأن السجلات "غير موثقة وغير موثوق بها بسبب العديد من التعديلات اليدوية."

ورفض الاتحاد الدولي حتى الآن التعليق للصحيفة على التقرير.

يذكر أن أحمد أحمد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي في مارس من عام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو.

وقُبض على أحمد أحمد في يونيو من عام 2019 عن طريق السلطات الفرنسية بسبب اتهامات بالفساد والحصول على بعض الأموال لتسهيل بعض الصفقات داخل الاتحاد الإفريقي ولكن تم إطلاق سراحه دون شروط في وقت لاحق.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا إن التحقيقات ي القضايا المثارة ضد رئيس الاتحاد الإفريقي مستمرة، وصرح "يعمل رئيس هيئة الانضباط فاسيليوس سكوريس بجد للتحقيق في كل القضايا". ( اقرأ تصريحاته )

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم تجديد انتداب فاطمة سامورا السكرتير التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا" لدى الكيان الحاكم للكرة الإفريقية.

وانتهى انتداب سامورا التي أتت بقرار من فيفا للإشراف على كاف بنهاية يوم الأول من فبراير الماضي.

وأعلن فيفا أن مهمة سامورا في كاف والتي استمرت لـ6 أشهر "أُتممت بنجاح". ( اقرأ أكثر )

وفي المقابل، أصدر كاف بيانا رسميا ردا على هذه التقارير قائلا إن الكيان مستمر في الإصلاحات الهيكلية داخله رغم محاولات إخراج هذه العملية عن طريق الصحافة.

كما أشار إلى أن المكتب التنفيذي يحتفظ أيضا بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الإدعاءات غير الصحيحة والتي لا أساس لها وتم تداولها لعدة أيام في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر البيان.

واسترجع بيان كاف أن المكتب التنفيذي وافق على إطلاق مراجعة عامة للحسابات في 11 أبريل 2019، وهو أيضا من طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة شراكة لمدة 6 أشهر لتسريع الإصلاحات.

وأفاد "تم اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية قبل وأثناء شراكة لمدة 6 أشهر مع فيفا، وتتعلق هذه التدابير بكل من الحوكمة والإدارة اليومية لشؤون كاف، وبالتالي سوف نستمر في هذا الطريق للإصلاح ورفع الاتحاد الأفريقي إلى أفضل المعايير الدولية، ولا يمكن أن تتحقق في غضون بضعة أسابيع لكن المكتب التنفيذي عازم تحقيقها خلال ولايته".

واختتم البيان "حدد المكتب التنفيذي جلسة يوم 14 فبراير 2020 لإقرار خارطة الطريق 2020-2021 والتي سوف تأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة، وسوف يسمح بالتواصل المنتظم والشفاف لجميع المراقبين وعشاق كرة القدم الإفريقية بالحكم على التقدم المحرز".

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