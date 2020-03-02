كاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز وزاناكو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

الإثنين، 02 مارس 2020 - 14:51

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - الدوري المصري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد وحكام مباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وكشف كاف عن إقامة مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الثالثة من عصر يوم الأحد 8 مارس الجاري.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من الجابون بقيادة إيريك أوتوجو كاستان ويعاونه كل من يايا عيسى من تشاد وديتسجا بوريس من الجابون والحكم الرابع بيير أتشو من الجابون.

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وكان بيراميدز قد اقترب من التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على زاناكو في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز في حال تأهله الفائز من حوريا الغيني وإنيمبا النيجري.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

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