كاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز وزاناكو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد وحكام مباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وكشف كاف عن إقامة مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الثالثة من عصر يوم الأحد 8 مارس الجاري.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من الجابون بقيادة إيريك أوتوجو كاستان ويعاونه كل من يايا عيسى من تشاد وديتسجا بوريس من الجابون والحكم الرابع بيير أتشو من الجابون.

وكان بيراميدز قد اقترب من التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على زاناكو في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز في حال تأهله الفائز من حوريا الغيني وإنيمبا النيجري.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

طالع أيضا

الترجي يتحدى التاريخ أمام الزمالك

لماذا استُبعدت مصر من بطولة قطر الكبرى لتنس الطاولة

"رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد"

بيراميدز لا يُقهر في إفريقيا

لماذا اختفى ميسي

5 انتقالات مجانية متاحة للاعبي فانتازي الدوري المصري قبل انطلاق الدور الثاني