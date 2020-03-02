قبل مواجهة ليفربول.. لامبارد: سأدفع بالأساسيين لأهزم أفضل فريق في إنجلترا

الإثنين، 02 مارس 2020 - 14:26

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

قال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي إنه سيدفع بلاعبيه الأساسيين في مواجهة ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن دور الـ16 من الكأس.

وصرح لامبارد للصحفيين: "سأدفع بفريقي من أجل تحقيق النصر، الجماهير ستأتي لمشاهدتنا نحاول إسقاط أفضل فريق في إنجلترا".

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وأضاف نجم البلوز السابق "هذا لا يعني أنني لن أغير لاعبين أو ثلاثة".

وتابع "قد أدفع بلاعبين غير مرهقين، أو من يعطيني أكثر من خيار تكتيكي، لكنني لن أختر فريقًا لا يلعب كثيرا".

وأتم "أتعامل مع مواجهة ليفربول في الكأس وكأنها مثل أي مباراة في الدوري الإنجليزي".

ليفربول ينتظر تحقيق 12 نقطة من مبارياته العشرة المتبقية في الدوري الإنجليزي من أجل الفوز باللقب الغائب منذ 30 عاما.

فيما يحارب تشيلسي على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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