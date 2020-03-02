الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتلق إخطارا بشأن إيقاف النشاط الرياضي في المغرب

الإثنين، 02 مارس 2020 - 12:08

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن فريقه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن إيقاف النشاط الرياضي بالمغرب بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن استعدادات البعثة للسفر على أتم وجه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "لم نتلق أمرا رسميا بشأن ما يتردد عن إيقاف النشاط الرياضي بالمغرب بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "نجري الاستعدادات للسفر إلى المغرب في الموعد المحدد سلفا".

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وواصل "سنتخذ كافة الإجراءات المتاحة لتأمين سفر البعثة وسنعمل على توفير التأمين الصحي اللازم لأفرادها".

وأتم "سنسافر يوم 12 مارس ونعود يوم 16".

الإسماعيلي فاز في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية بنتيجة 1-0 ضد ضيفه الرجاء المغربي، ويستعد لمواجهته في لقاء الإياب يوم 15 من شهر مارس المقبل.

اللجنة الوطنية للقيادة المغربية أصدرت بيانا قالت فيه إنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره رغم عدم رصد أي حالات، وقد تتخذ تدابير إضافية من ضمنها، تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة. (طالع التفاصيل)

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