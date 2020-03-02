جوارديولا: التتويج بـ3 كؤوس متتالية نجاح لا يصدق

الإثنين، 02 مارس 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أستون فيلا

وصف بين جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي نجاح فريقه في التتويج بكأس رابطة المحترفين 3 مرات متتالية بالمذهل.

وانتصر سيتي على أستون فيلا في نهائي كأس رابطة المحترفين بنتيجة 2-1 ليتوج باللقب الثامن في مسيرة جوارديولا.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد فزنا باللقب 3 مرات متتالية، إنه نجاح كبير، الأمر مذهل ولا يصدق، ما حققناه رائع".

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وبخصوص المباراة النهائية، عقب بيب "كافحنا خلال الدقائق الأولى والأخيرة من المواجهة، كانت لديهم فرصتان واضحتان في الدقائق الأولى".

وأضاف "لكننا لعبنا بشكل جيد خاصة في الشوط الثاني".

وأشاد بيب بفيل فودين لاعب سيتي الشاب، وقال عنه: "فودين لاعب رائع، وقام بمجهود كبير على مدار المباراة".

وأتم جوارديولا "كل مباراة نخوضها نحاول الفوز بها، وكل بطولة نحاول التتويج بلقبها، وجودي مع سيتي وفوزي بالألقاب شيء رائع".

فاز سيتي بـ8 ألقاب تحت قيادة جوارديولا، إذ توج بلقبين للدوري الإنجليزي، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين لكأس الدرع الخيرية بخلاف ألقاب كأس الرابطة الثلاثة.

ألقاب جوارديولا بشكل عام ارتفعت إلى 29 لقبا، بواقع 14 مع برشلونة الإسباني و7 مع بايرن ميونيخ الألماني، وأخيرا 8 بطولات مع مانشستر سيتي.

ثنائية مانشستر سيتي في شباك أستون فيلا سجلها سيرجيو أجويرو في الدقيقة 20، ورودريجو في الدقيقة 30، بينما سجل هدف الفيلانز الوحيد مبوانا ساماتا في الدقيقة 41.

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