بعد 8 أشهر فقط.. رسميا - ستوريدج يفسخ عقده مع طرابزون بالتراضي

فسخ دانييل ستوريدج المهاجم الإنجليزي عقده مع ناديه طرابزون التركي بالتراضي بعد مضي 8 أشهر من تعاقده الممتد لـ 3 أعوام مع فريقه الجديد، وذلك وفقا لبيان رسمي من النادي.

دانييل ستوريدج النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وانضم ستوريدج صاحب الـ30 عاما إلى طرابزون في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع ليفربول في الصيف الماضي.

ولا يُسمح وفقا لقوانين الانتقالات أن ينضم ستوريدج إلى أي فريق سوى بعد فتح نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ستوريدج شارك في 16 مباراة بكل المسابقات مع طرابزون سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكان المهاجم الإنجليزي قد غاب عن بعض المباريات هذا الموسم بداعي الإصابة، كما أنه تواجد على مقاعد البدلاء 3 مباريات من أصل 24 مباراة خاضها طرابزون في الدوري التركي.

ستوريدج تواجد مع ليفربول منذ يناير 2013 حينما انضم قادما من تشيلسي بمبلغ 15 مليون يورو، وحالت كثرة الإصابات دون أن يحظى سوى بفترات رائعة قليلة رفقة الحمر.

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