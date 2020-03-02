اختر التشكيل التاريخي للدوري الإيطالي.. هل ستنتقي كريستيانو فوق هذه الأساطير؟

هل يمكن أن نعتبر كريستيانو رونالدو من أساطير الدوري الإيطالي رغم أنه يقضي موسما الثاني فقط في الكالتشيو؟

ما رأيك؟ لو اخترت تشكيلا تاريخيا للدوري الإيطالي (في آخر 4 عقود)، هل ستنتقي أيقونة البرتغال؟

الأمر محير حقا وسط هذه الكتيبة من الأساطير الذين لعبوا في إيطاليا.

اختر التشكيل الأمثل من وجهة نظرك للدوري الإيطالي الذي حظي بالعديد من أساطير اللعبة، شكل فريقك وشاركه مع أصدقائك.

طالع أيضا

5 انتقالات مجانية لعشاق فانتازي الدوري المصري قبل بداية الدور الثاني

فريق السلة بالزمالك يدعم صفوفه برباعي أجنبي

لماذا اختفى ميسي في الكلاسيكو

وردة يتألق في فوز لاريسا

هل تُخفف عقوبات السوبر؟

سيتي يتوج بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية