اختر التشكيل التاريخي للدوري الإيطالي.. هل ستنتقي كريستيانو فوق هذه الأساطير؟

الإثنين، 02 مارس 2020 - 11:37

كتب : FilGoal

تشكيل

هل يمكن أن نعتبر كريستيانو رونالدو من أساطير الدوري الإيطالي رغم أنه يقضي موسما الثاني فقط في الكالتشيو؟

ما رأيك؟ لو اخترت تشكيلا تاريخيا للدوري الإيطالي (في آخر 4 عقود)، هل ستنتقي أيقونة البرتغال؟

الأمر محير حقا وسط هذه الكتيبة من الأساطير الذين لعبوا في إيطاليا.

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اختر التشكيل الأمثل من وجهة نظرك للدوري الإيطالي الذي حظي بالعديد من أساطير اللعبة، شكل فريقك وشاركه مع أصدقائك.

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