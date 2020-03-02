اختر التشكيل التاريخي للدوري الإيطالي.. هل ستنتقي كريستيانو فوق هذه الأساطير؟
الإثنين، 02 مارس 2020 - 11:37
كتب : FilGoal
هل يمكن أن نعتبر كريستيانو رونالدو من أساطير الدوري الإيطالي رغم أنه يقضي موسما الثاني فقط في الكالتشيو؟
ما رأيك؟ لو اخترت تشكيلا تاريخيا للدوري الإيطالي (في آخر 4 عقود)، هل ستنتقي أيقونة البرتغال؟
الأمر محير حقا وسط هذه الكتيبة من الأساطير الذين لعبوا في إيطاليا.
اختر التشكيل الأمثل من وجهة نظرك للدوري الإيطالي الذي حظي بالعديد من أساطير اللعبة، شكل فريقك وشاركه مع أصدقائك.
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