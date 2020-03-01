وردة يصنع هدفين وعلي غزال يشارك في انتصار لاريسا لأول مرة منذ 70 يوما

الأحد، 01 مارس 2020 - 23:22

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

صنع عمرو وردة هدفين في انتصار لاريسا اليوناني بثلاثية مقابل لا شيء أمام أستيراس تريبوليس.

لاريسا انتصر على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية أمام أستيراس في الجولة الـ 26 من الدوري اليوناني.

انتصار لاريسا يعود بسبب تألق رادومير ميلوسافليفيتش الذي سجل ثلاثية.

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الثنائي المصري علي غزال وعمرو وردة شارك في المباراة بالكامل، ونجح وردة في صناعة هدفين وكاد أن يسجل.

هدف لاريسا الأول جاء في الدقيقة 18 عن طريق رادومير ميلوسافليفيتش، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويستغل تمريرة متقنة من عمرو وردة ليحولها في الشباك في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 44 انطلق وردة من بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء حولها رادومير في الشباك ليُكمل "الهاتريك".

وكاد وردة أن يسجل هدفا في الدقيقة 61 من تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء، إلا أن حارس الضيوف تصدى لها.

انتصار لاريسا هو الأول للفريق اليوناني منذ 70 يوما وتحديدا منذ الانتصار على بانيونيوس في الجولة الـ 16 في الدوري.

بعد الانتصار أمام بانيونيوس لعب لاريسا 9 مباريات ولم ينتصر في أي مناسبة. خسر 4 مرات وتعادل 5 مرات.

ووصل لاريسا للنقطة 30 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أستيراس عند النقطة 30 أيضا في نفس المركز.

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