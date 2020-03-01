مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: هناك اتجاه لتخفيف العقوبات المفروضة على الأهلي والزمالك

الأحد، 01 مارس 2020 - 21:28

كتب : عاطف شادي

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية اللقاء في السوبر المصري

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن العقوبات المفروضة على الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر المصري قد يتم تخفيفها.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"هناك اتجاه في الاتحاد لتخفيف العقوبات".

وواصل "لجنة التظلمات ستجتمع يوم الإثنين لتحسم الأمر".

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وأتم "اللاعبون الموقوفون لنهاية الموسم ستتقلص عقوبتهم إلى إيقاف لثماني مباريات، والموقوفون 8 مباريات سيغيبون عن 4 لقاءات فقط".

وبعد شجار بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب انتهاء المباراة بفوز الأخير بركلات الترجيح، عاقب اتحاد الكرة 3 لاعبين في كل فريق.

فأوقف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لنهاية الموسم، ومثله إمام عاشور لاعب الزمالك، بينما نال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الكتيبة البيضاء إيقافا لثماني مباريات.

وقرر الاتحاد أيضا إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وإيقاف مباراتين لكل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي.

واعترض قطبا الكرة المصرية على القرارات وقرر الأهلي شكوى اتحاد الكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بينما اعترض الزمالك على استمرار اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يظهر الزمالك في ملعب القاهرة يوم الإثنين لخوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري ليقرر اتحاد الكرة احتساب الأخير فائزا بنتيجة 2-صفر وخصم 3 نقاط إضافية من الأول.

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