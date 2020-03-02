مدير برشلونة: ريال مدريد لم يستحق الفوز.. وميسي كان رائعا في الشوط الأول

الإثنين، 02 مارس 2020 - 11:21

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - ريال مدريد

يرى جييرمو أمور مدير برشلونة أن فريقه قدم أداء طيبا في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد ولم يستحق الخسارة بنتيجة 2-صفر يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال أمور في تصريحات لقناة Movistar:"ريال مدريد ضغطنا وخلق فرصا ولقد كلفنا ذلك، لكني لا أراهم يستحقون الفوز. كنا مسيطرين جدا، لكنهم أصابونا سريعا".

وأضاف "إذا أخذنا الشوط الأول في عين الاعتبار، أعتقد الأداء كان جيدا جدا. سيطرنا على المباراة وخلقنا فرصا، لكننا أهدرنا. (ليونيل) ميسي كان جيدا. كان رائعا في الشوط الأول. خلق فرصا ولعب، لكن حين تخسر يصبح كل شيء سلبيا. لم نكن سيئين. قدمنا شوطا مميزا وكنا الأفضل، لكن انقلبت الأمور دون سابق إنذار وفقدنا السيطرة".

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وفقد برشلونة صدارة الدوري الإسباني وبات وصيفا لريال مدريد والفارق بينهما نقطة في الصراع المشتعل على اللقب.

ويستضيف برشلونة فريق ريال سوسييداد يوم السبت بينما يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس يوم الأحد.

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