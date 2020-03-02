بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا باستقبال من السفير المصري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بريتوريا في جنوب إفريقيا بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات.

وحرص شريف عيسى سفير مصر لدى جنوب إفريقيا على استقبال بعثة الفريق فور وصولها صباح اليوم الإثنين.

ورافق السفير المصري بعثة الأهلي من مطار جوهانسبرج إلى بريتوريا لتذليل أي عقبات، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة.

واستقلت بعثة الأهلي حافلة في رحلة استغرقت حوالي ساعة فور وصول الفريق إلى مطار جوهانسبرج من أجل الوصول إلى بريتوريا.

وتضم قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وتغلب الأهلي على صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء السبت المقبل.

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