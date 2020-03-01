العشري: نثق في تدابير مصر والمغرب حول كورونا.. وسنتواصل مع السفير

الأحد، 01 مارس 2020 - 23:47

كتب : أيمن عيد

مؤتمر طارق العشري بعد لقاء المصري ونهضة بركان

كشف طارق العشري المدير الفني للنادي المصري عن احتمالية تأجيل كافة النشاطات الرياضية في المغرب بسبب فيروس كورونا.

وقال طارق العشري في المؤتمر الصحفي عقب لقاء المصري ونهضة بركان: "لم أعرف بقرار تأجيل النشاط الرياضي في المغرب سوى الآن".

وأضاف "بالتأكيد سنتخذ تدابيرنا. وأنا أثق في تدابير الدور الكبيرة مثل مصر والمغرب".

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العشري أتم "سنتواصل مع السفير المصري في المغرب للاستفسار عن الأمر، ومن ثم سنتخذ كل ما يلزم لتفادي أي ضرر".

المصري تعادل مع نهضة بركان بهدفين لكل فريق في مصر بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي المصري مع نهضة بركان في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في المغرب. إذ يحتاج المصري للفوز لبلوغ نصف النهائي.

كانت اللجنة الوطنية للقيادة المغربية احتمالية اتخاذ تدابير إضافية من بينها "تأجيل كافة الأحداث الرياضية"، وذلك بسبب فيروس الكورونا.

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