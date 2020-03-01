أجندة مارس - ليفربول ينتظر التتويج بالدوري ومواجهة أتليتكو مدريد

الأحد، 01 مارس 2020 - 17:51

كتب : FilGoal

احتفالات ليفربول مع الجماهير

يدخل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا شهر مارس ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر.

يكفي أن تعلم أن ليفربول الذي يضم نجمنا محمد صلاح سيلاقي تشيلسي وإيفرتون وأتليتكو مدريد هذا الشهر.

ويحارب رجال يورجن كلوب في أكثر من بطولة هذا الشهر، إذ يلعب في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات ليفربول في شهر مارس.

وجاءت مباريات الريدز على النحو التالي:-

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وخسر ليفربول ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أتليتكو مدريد بهدف.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة لسيتي، والتتويج بالدوري سيأتي عند سقوط سيتي في أي مواجهة مع انتصارات الريدز .

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