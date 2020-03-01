أجندة مارس - ليفربول ينتظر التتويج بالدوري ومواجهة أتليتكو مدريد

يدخل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا شهر مارس ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر.

يكفي أن تعلم أن ليفربول الذي يضم نجمنا محمد صلاح سيلاقي تشيلسي وإيفرتون وأتليتكو مدريد هذا الشهر.

ويحارب رجال يورجن كلوب في أكثر من بطولة هذا الشهر، إذ يلعب في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال.

ويستعرض FilGoal.com مباريات ليفربول في شهر مارس.

وجاءت مباريات الريدز على النحو التالي:-

وخسر ليفربول ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أتليتكو مدريد بهدف.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة لسيتي، والتتويج بالدوري سيأتي عند سقوط سيتي في أي مواجهة مع انتصارات الريدز .

video:1

طالع أيضا

تعرف على تقييم صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية

الحالة المحيرة لـ كورتوا

برشلونة سيتيين الذي يدور حول بوسكيتس

عبد الحفيظ يرد على تقارير تجميد كهربا

المنتخب: سألنا الأهلي عن إصابة رمضان ولم نجد إجابة