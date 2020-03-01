الإسماعيلي يفقد ظهيره ومحاولات مستمرة لتجهيز فخر الدين ومحمد مجدي

الأحد، 01 مارس 2020 - 17:27

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

تأكد غياب أحمد أيمن ظهير أيمن الإسماعيلي عن مواجهة فريقه أمام الجونة في الدوري المصري.

ويعاني أحمد أيمن من إصابة ستمنعه من التواجد مع الدراويش أمام الجونة، حسبما صرح صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي.

وتحدث المنياوي عن باقي العناصر المصابة قائلا: "محاولات تجهيز فخر الدين بن يوسف وعماد حمدي ومحمد مجدي ومحمود البدري مستمرة".

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وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "الرباعي سيشارك في استعدادات الفريق المقبلة، ومشاركته أمام الجونة سيحددها الجهاز الفني".

وأتم " الإسماعيلي في حاجة لجهود كل اللاعبين، لهذا يتم تجهيز الكل من أجل مشاركة من يثبت قدراته في المباريات الرسمية المقبلة".

ويبدأ الإسماعيلي الدور الثاني من الدوري نظيره الجونة في استاد الإسماعيلية في التاسع من شهر مارس المقبل في إطار الجولة 18 من المسابقة.

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