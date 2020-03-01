منتخب مصر: كنا نتمنى إقامة قمة الدوري.. ويجب الحذر من ملعبي الترجي وصن داونز

الأحد، 01 مارس 2020 - 17:11

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - الزمالك - السوبر المصري

انتقد محمد بركات مدير المنتخب المصري الأحداث التي غلفت مباراتي الأهلي والزمالك في كأس السوبر ثم الدوري المحلي يومي 20 و24 فبراير الماضي.

,صرح بركات عبر قناة النهار "بالطبع لسنا راضين، ما حدث في السوبر عيب، اللاعبون أشقاء، وما حدث بينهم وارد في كل دول العالم، ولا يمثل قلقا للجهاز الفني".

وأضاف "الجهاز الفني كان يتمنى إقامة قمة الدوري لأنها تجمع قوام منتخب مصر بغض النظر عن الأحداث".

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وتطرق محمد بركات للحديث عن مشوار القطبين في دوري الأبطال، قائلا "فوز الأهلي على صن داونز يبدو مريحا، والزمالك أيضا تحرك خطوة كبيرة".

وشدد بركات "لكن يبقى التحضير مهما، المباريات الأربعة في جولة الذهاب لم يحسم أي فريق تأهله بشكل نهائي، لأن جميعهم أندية كبيرة ومن خسر قادر على التعويض في ملعبه".

وحذر مدير المنتخب "لذا تبقى الخطورة قائمة، ويجب الحرص في مباريات العودة لأن الترجي وصن داونز خطيران للغاية على ملعبيهما، وينبغي أن يتعامل المدربان بشكل جيد إيابا، لأن التقدم خطوة للأمام في صالحنا ويرفع من مستوى المنتخب".

وأتم تصريحاته "لدينا أيضا المصري وبيراميدز في الكونفدرالية، أتمنى التوفيق للأندية الأربعة في البطولات الإفريقية".

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