تقرير: يونايتد يستعد لضم جريليش بـ3 أضعاف راتبه

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض من أجل ضم جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد سيتقدم بعرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لضم صاحب الـ24 عاما، كما أن اللاعب لفت أنظار مانشستر سيتي كذلك.

وما يجعل مانشستر يونايتد الأقرب لضم لاعب الوسط الإنجليزي هو نيته التقدم بعرض للاعب براتب أسبوعي 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، أي ثلاثة أضعاف راتبه الحالي.

وأشار التقرير إلى أن جريليش قلق حيال مشاركته مع بيب جوارديولا ومانشستر سيتي، ما يمنح يونايتد الأفضلية.

جريليش تم تصعيده للفريق الأول في فيلا صيف 2013 وتخلل مسيرته مع الفريق إعارة واحدة، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك لاعب أستون فيلا خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

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