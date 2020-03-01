ميرور: مباحثات طارئة في يويفا بسبب انتشار فيروس كورونا

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لعقد مباحثات طارئة خلال الأسبوع الجاري بعد انتشار فيروس كورونا الذي قد يتسبب في تأجيل وربما إلغاء بعض المباريات في دوري أبطال أوروبا ويورو 2020. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن يويفا طلب الدخول في مفاوضات طارئة مع 55 اتحاد أعضاء الاتحاد في المؤتمر النوي في أمستردام في هولندا.

ووصل أليكساندر تشيفيرين رئيس يويفا إلى هولندا يوم الأحد قبل المؤتمر الذي سيعقد يوم الثلاثاء، ولا توجد خطط حاليا لتأجيل دوري الأبطال أو اليورو بعد.

على الرغم من ذلك، تقام مباريات إقصائية لحسم التأهل ليورو 2020، وتتضمن منتخبات اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وتوجد شكوك حول إقامة تلك المباريات وهي محور نقاش المؤتمر الذي سيستمر ليومين.

تطورات الموقف تأتي بعد موجة من تأجيل المباريات في إيطاليا والتي سيبدأ فيها بطولة يورو 2020 يوم 12 يونيو المقبل.

وتم تأجيل 5 مباريات في الدوري الإيطالي يوم السبت، من ضمنها دربي إيطاليا الذي كان سيقام بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

كما أن هناك مباراة بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال والتي ستقام يوم 11 من الشهر الجاري، تواجه بعض المشاكل إذ أن أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي حظر التجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص في مكان محدود المساحة.

وكان جوناثان فورد رئيس الاتحاد الويلزي لكرة القدم قد صرح في وقت سابق: "نحن سنلعب ضد إيطاليا في روما خلال اليورو، لكن يجب أن تأتي الصحة في المقام الأول قبل الرياضة".

اقرأ أيضا

الحالة المحيرة لـ كورتوا

برشلونة سيتيين الذي يدور حول بوسكيتس

عبد الحفيظ يرد على تقارير تجميد كهربا

المنتخب: سألنا الأهلي عن إصابة رمضان ولم نجد إجابة

صديق لاعب المريخ المصري يحكي لـ في الجول تفاصيل وفاته في السودان