فودافون تعلن تجديد تعاقدها مع صلاح

أعلنت شركة فودافون مصر عن تجديد شراكتها مع محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن اختيار صلاح كأول سفير لبرنامج "المدارس الفورية" بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتعاقدت فودافون في عام 2017 مع صلاح كسفير للعلامة التجارية والوجه الإعلاني للشركة.

محمد صلاح صاحب الـ27 عاما انضم إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017 بمبلغ 42 مليون يورو، وأصبح أحد أبرز نجوم الفريق الأول وهداف الفريق.

وشارك صلاح خلال الموسم الجاري مع الحمر في 37 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع 9 آخرين.

وحصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي مرتين، كما توج بطلا لدوري أبطال أوروبا مع الحمر.

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