في الكونفدرالية - عبد الله السعيد وتراوري يقودان بيراميدز أمام زاناكو

أعلن نادي بيراميدز التشكيل الأساسي لمواجهة فريقه أمام زاناكو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية ويقود عبد الله السعيد وتراوري الهجوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على فريق زاناكو الزامبي في الثالثة من عصر اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: علي جبر - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد توفيق

الوسط: نبيل دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إريك تراوري.

الهجوم: محمد فاروق

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