نابولي: كان يجب خوض مواجهة إنتر ويوفنتوس بدلا من الكأس

اقترح نابولي أن تقام مواجهة إنتر ويوفنتوس يوم الأربعاء المقبل بدلا من نصف نهائي كأس إيطاليا وتأجيله إلى مايو ليكون القرار الأكثر عدلا.

وتم تأجيل مواجهة إنتر ويوفنتوس التي كان مقررا لها مساء اليوم الأحد بسبب الخوف من فيروس كورونا بعد قرار سابق بخوضها دون جماهير.

وقال نيكولا لومباردو المتحدث الإعلامي بنادي نابولي "سيكون أكثر عدلا للجميع إذا لعب يوفنتوس أمام إنتر يوم الأربعاء، وتأجيل نصف نهائي الكأس إلى مايو".

وكان القرار قد اتخذ بتأجيل مواجهة إنتر ويوفنتوس بالإضافة لـ 4 مباريات أخرى إلى 13 مايو على أن يتم نقل نهائي كأس إيطاليا إلى 20 مايو.

وأضاف متحدث نابولي "نحن نواجه حالة طواريء على نطاق عالمي مع فيروس كورونا وعلينا بالتالي احترام القرارات، لكن كرة القدم صناعة يجب حمايتها".

وتابع لومباردو "الأسهل هو نقل المباراة للأربعاء ونقل نصف نهائي الكأس إلى مايو، غير ذلك سيتم تشويه البطولة".

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس فريق ميلان مساء الأربعاء بينما يلعب نابولي ضد إنتر مساء الخميس.

وستكون مواجهة يوفنتوس وميلان بحضور جماهيري باستثناء المناطق التي لا تزال قيد الإغلاق مثل لومباردي عاصمة ميلانو.

وتفشى فيروس كورونا في إيطاليا مع ثبوت أكثر من 1100 حالة مؤكدة و29 حالة وفاة.

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