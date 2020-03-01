تقرير: سان جيرمان يستعد للتحرك من أجل ضم سانشو

يستعد باريس سان جيرمان للتحرك من أجل ضم جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن النادي الفرنسي يعتزم الفوز بسباق ضم الجناح الإنجليزي الشاب صاحب الـ19 عاما ومستعد لصرف مبلغ يتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.

وألمح التقرير إلى أنه لا يُعرف بعد إذا ما كان سانشو يرغب في اللعب بالدوري الفرنسي أم لا، لكن هذا لن يثني سان جيرمان عن تكثيف محاولاته.

وكانت عدد من التقارير الإنجليزية قد أشارت إلى أن قيمة رحيل اللاعب صاحب الـ19 عاما تقدر بما يقرب من 142 مليون يورو.

وانضم صاحب الـ19 عاما إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف 2017 من مانشستر سيتي بمبلغ 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ولعب سانشو منذ أكتوبر 2018 في 11 مباراة دولية بقميص منتخب الأسود الثلاثة سجل خلالها هدفين.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 18 آخرين.

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