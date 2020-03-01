إنتر: تأجيل مواجهة يوفنتوس مجازفة قد تؤدي لعدم اكتمال موسم الدوري الإيطالي

انتقد بيبي ماروتا مدير إنتر قرار تأجيل مواجهة فريقه أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي وشدد على أن ذلك مجازفة قد تؤدي لعدم اكتمال الموسم.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مواجهة إنتر ويوفنتوس التي كان مقررا لها اليوم الأحد بسبب الخوف من فيروس كورونا رغم اتخاذ قرار سابق بخوضها دون حضور جماهيري.

وقال ماروتا في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "أعتقد أن ذلك القرار جاء بضغط من يوفنتوس".

وأوضح "لست مهتما بشكل خاص بذلك، لأكون صادقا لكن أريد الإشارة إلى أن الوضع تم التعامل معه بشكل سيء".

وتعجب ماروتا "تم اتخاذ القرار في البداية باللعب دون جماهير بناء على نصيحة من وزير الرياضة ولكن باولو دال بينو رئيس الرابطة اتخذ قرارا دون الاتصال بأي شخص وهو أمر خاطيء".

وأضاف مدير إنتر "اللعب بدون جماهير لم يعد خيارا، ولكن بالتأجيل تم تشويه المسابقة ونحن نجازف بعدم اكتمال الموسم الدوري".

وأتم تصريحاته "ما ينبغي فعله هو الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة ما يجب عمله للوصول إلى أرضية مشتركة".

وخاض إنتر 24 جولة في الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق ست نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة زائدة.

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