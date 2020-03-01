رئيس رابطة الدوري الإيطالي: إنتر من رفض مواجهة يوفنتوس الإثنين.. على الجميع تحمل مسؤولياته

رفض باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي "Seria A" حديث إنتر أن المسابقة أصبحت مشوهة بسبب التأجيلات خوفا من كورونا وشدد أن إنتر رفض خوض اللقاء يوم الإثنين بحضور جماهيري.

وتسبب قرار الاتحاد الإيطالي بتأجيل 5 مباريات في الدوري الممتاز بما فيهم يوفنتوس وإنتر إلى 13 مايو خوفا من فيروس كورونا.

وانتقد بيبي ماروتا مدير إنتر اتخاذ القرار دون علم الأندية ووصف ذلك بمسابقة مشوهة.

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت: "يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته وليس الحديث عن دوري مشوه".

وأضاف دال بينو "يوم الجمعة اقترحنا أنا ودي سيرفو المدير العام، على إنتر فكرة نقل المباراة إلى يوم الإثنين مع حضور جماهيري".

وكشف "إنتر رفض ذلك رفضا قاطعا، لذلك عليهم تحمل مسؤوليتاتهم وقراراتهم وعدم الحديث عن دوري مشوه".

وشدد دال بينو "ماروتا يمثل احتياجات إنتر، لكن أنا اعتني بالمصالح العامة للدوري بأكمله مما يعني تضارب المصالح اليومية المرتبط بكل ناد".

وتابع "مهمتي الترويج لكرة القدم الإيطالية وصورتها أمام العالم وبالتالي نقل المباريات للملاعب الفارغة يكون بمثابة صورة سلبية للبلاد".

وأوضح "أريد الإشارة إلى أنه في الدوري الإنجليزي على سبيل المثال، تنتظم الأندية بعدد من المباريات في أسابيع متتالية، لذلك أتمنى عدم خلق دراما غير موجودة".

وأتم رئيس الرابطة حديثه "أتصرف بإحساس المسؤولية لحماية المشجعين وحقوق الجميع بما في ذلك حقوق النقل لعكس صورة مدرجات كاملة".

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