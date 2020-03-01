خبر في الجول – جلسة لحسم مصير أمونيكي.. وإيهاب جلال يقترب من تدريب المقاصة

تشهد الساعات المقبلة جلسة في نادي مصر للمقاصة مع إيمانويل أمونيكي مدرب الفريق، تمهيدا لرحيله عن تدريب الفريق الفيومي.

وعلم FilGoal.com أن المقاصة سيعرض على أمونيكي منصب رئاسة قطاع الناشئين، في ظل رفض متوقع من النيجيري وتمسكه بحصوله على الشرط الجزائي في عقده الذي بدأ مطلع الشهر الجاري.

أمونيكي، الذي تعادل المباراتين اللتين درب فيهما المقاصة، يبدو أقرب للرحيل، وبديله الأقرب هو المدرب التاريخي للفريق الفيومي، إيهاب جلال.

إدارة المقاصة تواصلت حسبما علم FilGoal.com مع بعض المقربين من جلال، وتم الاتفاق على معظم التفاصيل في انتظار الإعلان الرسمي خلال ساعات.

جلال أمضى 3 سنوات في قيادة المقاصة بين سبتمبر 2014 ويوليو 2017، وفاز في 57 لقاء وتعادل 26 وخسر 30، وحقق وصافة الدوري عام 2017.

ولدى جلال العديد من التجارب في الدوري المصري، أبرزها مع الزمالك وإنبي، كما درب المصري خلال الموسمين الماضي والحالي.

ويحتل المقاصة المركز الـ16 في الدوري بعد دور أول مخيب لم يفز فيه سوى في مباراتين فقط من أصل 17.

وبدأ المقاصة موسمه مع أحمد حسام "ميدو"، قبل أن يحل أمونيكي خلفا له.

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