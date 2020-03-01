خبر في الجول – جلسة لحسم مصير أمونيكي.. وإيهاب جلال يقترب من تدريب المقاصة

الأحد، 01 مارس 2020 - 12:00

كتب : حامد وجدي

إيهاب جلال يحيي جماهير المصري قبل لقاء بيراميدز

تشهد الساعات المقبلة جلسة في نادي مصر للمقاصة مع إيمانويل أمونيكي مدرب الفريق، تمهيدا لرحيله عن تدريب الفريق الفيومي.

وعلم FilGoal.com أن المقاصة سيعرض على أمونيكي منصب رئاسة قطاع الناشئين، في ظل رفض متوقع من النيجيري وتمسكه بحصوله على الشرط الجزائي في عقده الذي بدأ مطلع الشهر الجاري.

أمونيكي، الذي تعادل المباراتين اللتين درب فيهما المقاصة، يبدو أقرب للرحيل، وبديله الأقرب هو المدرب التاريخي للفريق الفيومي، إيهاب جلال.

أخبار متعلقة
المصري: اجتماع مجلس إدارة لتقرير مصير إيهاب جلال مؤتمر إيهاب جلال: النتيجة عكس سير اللقاء.. واتمنى تطبيق الـ VAR إيهاب جلال يضم 20 لاعبا لمواجهة الأهلي.. وغياب قائد وحارس المصري

إدارة المقاصة تواصلت حسبما علم FilGoal.com مع بعض المقربين من جلال، وتم الاتفاق على معظم التفاصيل في انتظار الإعلان الرسمي خلال ساعات.

جلال أمضى 3 سنوات في قيادة المقاصة بين سبتمبر 2014 ويوليو 2017، وفاز في 57 لقاء وتعادل 26 وخسر 30، وحقق وصافة الدوري عام 2017.

ولدى جلال العديد من التجارب في الدوري المصري، أبرزها مع الزمالك وإنبي، كما درب المصري خلال الموسمين الماضي والحالي.

ويحتل المقاصة المركز الـ16 في الدوري بعد دور أول مخيب لم يفز فيه سوى في مباراتين فقط من أصل 17.

وبدأ المقاصة موسمه مع أحمد حسام "ميدو"، قبل أن يحل أمونيكي خلفا له.

اقرأ أيضا

الحالة المحيرة لـ كورتوا

برشلونة سيتيين الذي يدور حول بوسكيتس

عبد الحفيظ يرد على تقارير تجميد كهربا

المنتخب: سألنا الأهلي عن إصابة رمضان ولم نجد إجابة

صديق لاعب المريخ المصري يحكي لـ في الجول تفاصيل وفاته في السودان

مصر للمقاصة إيهاب جلال إيمانويل أمونيكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رونالدو: 1000 مباراة؟ إنجاز جيد لكنني أطمح للعب مئات من المباريات الإضافية 9 دقيقة | أوروبا
مدافع ليفربول: نعتذر لجماهيرنا.. وواتفورد استحق الفوز 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – جلسة لحسم مصير أمونيكي.. وإيهاب جلال يقترب من تدريب المقاصة 11 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على تقييم صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ولفرهامبتون جدد اهتمامه بضم كيسي 38 دقيقة | أوروبا
اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي ويندي سيتي 43 دقيقة | رياضات أخرى
الحالة المحيرة لـ كورتوا 49 دقيقة | تقرير في الجول
برشلونة سيتيين الذي يدور حول بوسكيتس ساعة | تحليل في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 2 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي 3 شاهد - مرتضى منصور يتحدث عن موقف الزمالك قبل القمة بساعتين 4 الأهلي يكشف.. فرمان من محمود الخطيب بعد أزمة لقاء الزمالك
قد ينال إعجابك