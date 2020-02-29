هالاند لم يسجل.. دورتموند يحقق فوزا صغيرا على فرايبورج

السبت، 29 فبراير 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه فرايبورج بهدف دون رد، في الجولة 24 من الدوري الألماني.

جادون سانشو سجّل هدف المباراة الوحيد في الربع الأول من المواجهة.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع لايبزج صاحب المركز الثاني الذي لم يخض مباراته هذه الجولة بعد.

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ليُكمل دورتموند 18 مباراة متتالية دون هزيمة أمام فرايبورج في الدوري الألماني.

إذ يرجع الانتصار الأخير لـ فرايبورج على أسود الفستفاليا إلى مايو 2010 بنتيجة 3-1.

فيما لم يخسر دورتموند على أرضه أمام فرايبورج منذ سقوطه بهدفين دون رد في أكتوبر 2001، وهي هزيمته الوحيدة تاريخيا أمامه في فستفاليا بالدوري الألماني.

وسجّل الإنجليزي سانشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 بعد اختراق رائع من البلجيكي ثورجان هازارد.

ليسجل سانشو للمباراة السابعة على التوالي في ملعب سيجنال إيدونا بارك بالدوري الألماني.

الرقم القياسي على هذا الصعيد من نصيب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجّل في 11 مباراة داخلية متتالية.

ولم تشهد المباراة تسجيل إرلينج هالاند الذي دخل بديلا في الدقيقة 62 بدلا من هازارد.

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