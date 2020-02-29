ألونسو ينقذ لامبارد من هزيمة جديدة.. تشيلسي يتعادل مع بورنموث

أنقذ ماركوس ألونسو، فريقه تشيلسي من هزيمة جديدة بإدراك التعادل مع بورنموث.

وتعادل تشيلسي مع بورنموث بهدفين لكل فريق على استاد فيتاليتي، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

سجل جيفيرسون ليما وجوشوا كينج هدفا بورنموث، فيما سجل ماركوس ألونسو هدفا تشيلسي.

وصف المباراة

تقدم تشيلسي في الدقيقة الـ33. جيمس أرسل كرة عرضية متوسطة الارتفاع من الجانب الأيمن، قابلها أوليفيه جيرو بلمسة بكعبه من القائم الأول، ولكن ارتطمت بالعارضة ووصلت لماركوس ألونسو على القائم الثاني فسددها اللاعب بقوة داخل الشباك.

ألونسو كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ37 بعد عرضية جديدة، قابلها برأسية لكن شتتها الدفاع.

الشوط الثاني

تشيلسي استمر في الهجوم. ماركوس ألونسو أرسل عرضية في الدقيقة الـ47، استلمها جيرو داخل المنطقة ولكن المهاجم الفرنسي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن خارج الملعب.

صحوة بورنموث

بورنموث استفاق. وأدرك جيفيرسون ليما هدف التعادل في الدقيقة الـ54. فريزر أرسل عرضية من ركلة ركنية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء، قابلها ليرما برأسية قوية سكنت الشباك بالرغم من محاولة كابييرو للتصدي لها.

بورنموث قلب النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الـ57. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها جوشوا كينج بلمسة في المرمى الخالي.

فرانك لامبارد تدخل بأولى التبديلات في الدقيقة الـ64. شارك ويليان بدلا من فيكابو توموري.

روس باركلي أيضا شارك بدلا من جورجينيو في الدقيقة الـ65، ثم كانت آخر التبديلات بدخول ميتشو باتشواي بدلا من أوليفيه جيرو في الدقيقة الـ71.

وأدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة الـ85. تصويبة من بيدرو تصدى لها الحارس، وتابعها ألونسو برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ45 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد بورنموث للنقطة الـ27 في المركز الـ17.

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