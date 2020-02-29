أزارو يسجل هدفين في أول 5 دقائق بانتصار الاتفاق العريض على أبها

السبت، 29 فبراير 2020 - 17:33

كتب : FilGoal

وليد أزارو مع الاتفاق أمام الفيصلي

سجل وليد أزارو، هدفين في أول خمس دقائق من اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه الاتفاق على أبها بنتيجة 4-1.

وأحرز أزارو الهدف الأول في الدقيقة الثالثة. ركنية من الجهة اليمنى، قابلها أزارو برأسية رائعة في المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة، أضاف المهاجم المغربي هدفا ثانيا بعد عرضية من الجهة اليمنى، استلمها بصدره واستدار ليسدد بشكل رائع في المرمى.

الهدف هو الثالث لصاحب الـ24 عاما في مباراته الخامسة بدوري الأمير محمد بن سلمان السعودي.

قبل أن يضيف سعد السلولي الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 19، فيما أكمل محمد الكويكبي الرباعية قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف أبها الوحيد بواسطة سعد بقير في الدقيقة 51.

ليصل الاتفاق إلى 26 نقطة في المركز العاشر، ويتجمّد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز 11.

ويقضي أزارو النصف الثاني من الموسم الجاري، معارا إلى الاتفاق من الأهلي.

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وليد أزارو الاتفاق أبها الأهلي
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