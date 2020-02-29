بعد أسبوع من قهر ريال مدريد.. ليفانتي يسقط بنتيجة كبيرة أمام إيبار

عجز ليفانتي عن استغلال انتفاضته بالفوز على ريال مدريد قبل أسبوع، وسقط في أرض مضيفه إيبار بثلاثة أهداف دون رد في ملعب إيبوروا، بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

البرازيلي تشارليس سجّل مرتين، وأهدر ركلة جزاء، قبل أن يختتم زميله فابيان أوريّانا أهداف المواجهة.

ليرفع إيبار رصيده إلى 27 نقطة في المركز 16، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق الباسكي.

فيما تجمّد رصيد ليفانتي عند 32 نقطة في المركز العاشر، وبات مهددا بالتقهقر إلى المركز 14.

ليفوز إيبار بعد 4 مباريات متتالية دون فوز، إذ يرجع انتصاره الأخير إلى 18 يناير الماضي على حساب أتليتكو مدريد.

كما تواصل عجز ليفانتي عن الفوز خارج ملعبه للمباراة الخامسة على التوالي هذا الموسم.

وفشل ليفانتي في الفوز على ملعب إيبوروا للمرة الأولى في تاريخه، إذ خسر 8 مرات، وتعادل 8 في 16 زيارة للملعب الصغير.

وواصل خوسيه لويس منديليبار مدرب إيبار تحقيق الأرقام المميزة، وفاز للمرة 117 في مسيرته بالدوري الإسباني.

ليتجاوز منديليبار –شيخ المدربين الإسبان في الليجا- بيب جوارديولا مدرب برشلونة الأسبق الذي فاز في 116 مباراة بالدوري الإسباني.

منديليبار تقدّم إلى المركز 37 في لائحة أكثر المدربين تحقيقا للفوز في الليجا.

منديليبار الذي درّب أتليتك بلباو، وبلد الوليد، وأوساسونا، وليفانتي، حقق انتصاراته الـ117 في 385 مباراة، إذ تعادل 106 مرة، وخسر 162.

وفرّط ليفانتي في أسبقيته المعنوية بعد الانتصار على ريال مدريد بهدفٍ دون رد في الجولة الماضية على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

المخضرم تشارلس (35 عاما) افتتح التسجيل في الدقيقة 27 لـ إيبار بعد تمريرة رأسية من أوريّانا.

مع بداية الشوط الثاني، أضاف تشارلس الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 48 بعد عرضية سيرجي إنريك.

وقبل ربع ساعة على نهاية المواجهة، انبرى تشارلس لتنفيذ ركلة جزاء طمعًا في الثلاثية الشخصية، إلا أن أيتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي تصدى بنجاح.

أيتور لم يحرم تشارلس من "الهاتريك" فحسب، وإنما منع أول ثلاثية شخصية لأي لاعب في مباراة واحدة بتاريخ إيبار بالدوري الإسباني.

الهدف الثالث سُجل بالفعل في الدقيقة 85، لكن من توقيع أوريانا بعد عرضية جديدة من إنريك.

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