تشكيل الأهلي – مروان محسن يقود الهجوم ومتولي أساسي أمام صن داونز

السبت، 29 فبراير 2020 - 17:00

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الأهلي في استاد القاهرة للقاء الزمالك

يقود مروان محسن هجوم النادي الأهلي أمام ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال.

أعلن ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ماميلودي صن داونز بعد قليل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مروان محسن سيقود هجوم الأهلي في اللقاء، فيما يبدأ علي معلول كظهير أيسر.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات السبت 29-2-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي وصن داونز وليفربول بين الثأر وقوة اللعب خارج ملعبه.. ما تريد معرفته عن لقاء الأهلي وصن داونز مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا استفسر عن سبب إلغاء مباراة الأهلي والزمالك مرتضى: الفوز على الترجي سببه إراحة اللاعبين.. حققت ثلاثة أشياء بعدم اللعب أمام الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

أمامهم: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

من جهة أخرى، خرج مصطفى شوبير، وجيرالدو من قائمة اللقاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط: أحمد الشيخ – وليد سليمان.

الهجوم: أليو بادجي.

طالع أيضا

ألبا في قائمة برشلونة أمام ريال مدريد

تأجيل دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر

تقارير سودانية: وفاة اللاعب المصري محمد العيسوي

موسيماني.. أقال شحاتة وهزمه مؤمن سليمان

صن داونز يعاني كلما جاء مصر لمقارعة الأهلي

سواريز: ميسي سيبقى مع برشلونة في هذه الحالة

في إفريقيا الأهلي مروان محسن صن داونز
نرشح لكم
أخر الأخبار
وليد أزارو يسجل هدفين في أول 5 دقائق أمام أبها 27 دقيقة | السعودية
قائمة الكلاسيكو – مفاجأة في هجوم ريال مدريد أمام برشلونة 27 دقيقة | أوروبا
مباشر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) صن داونز.. انطلاق المباراة 33 دقيقة | إفريقيا
بعد أسبوع من قهر ريال مدريد.. ليفانتي يسقط بنتيجة كبيرة أمام إيبار 35 دقيقة | أوروبا
تشكيل صن داونز – فيلاكازي يقود الهجوم أمام الأهلي 53 دقيقة | إفريقيا
تشكيل الأهلي – مروان محسن يقود الهجوم ومتولي أساسي أمام صن داونز ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي
قد ينال إعجابك