تشكيل الأهلي – مروان محسن يقود الهجوم ومتولي أساسي أمام صن داونز

يقود مروان محسن هجوم النادي الأهلي أمام ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال.

أعلن ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ماميلودي صن داونز بعد قليل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مروان محسن سيقود هجوم الأهلي في اللقاء، فيما يبدأ علي معلول كظهير أيسر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

أمامهم: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

من جهة أخرى، خرج مصطفى شوبير، وجيرالدو من قائمة اللقاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط: أحمد الشيخ – وليد سليمان.

الهجوم: أليو بادجي.

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