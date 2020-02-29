تقارير سودانية: وفاة المصري محمد العيسوي لاعب مريخ الفاشر

قالت تقارير صحفية سودانية إن اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي توفي اليوم السبت متأثرا بجراح إثر حريق نشب في فندق إقامة ناديه.

واللاعب الذي انتقل إلى نادي مريخ الفاشر السوداني في يناير الماضي نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابة قبل أن يرحل عن عالمنا وفقا لما ذكرته التقارير السودانية.

وكتبت تقارير أنه فور اندلاع حريق في الفندق في الخرطوم قفز العيسوي من نافذة غرفته أملا في النجاة قبل أن يتعرض لإصابة في الرأس نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وانتقل العيسوي وهو في سن الـ19 إلى مريخ الفاشر بعد ظهوره بشكل طيب مع نادي غزل المحلة ومنتخب مصر الأولمبي.

وكان العيسوي يشغل مركز لاعب الوسط المدافع.

وانضم لمعسكر فريقه الذي كان يستعد لمواجهة مضيفه المريخ يوم الأحد في الجولة 22 من الدوري السوداني.

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