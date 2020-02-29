خبر في الجول – العشري يعيد سيمبوريه لوسط ملعب المصري أمام بركان

السبت، 29 فبراير 2020 - 16:36

كتب : أيمن عيد

سعيدو سيمبوري لاعب المصري

ينوي طارق العشري مدرب النادي المصري الجديد، إعادة سعيدو سيمبوريه لاعب الوسط البوركينابي إلى مكانه الأصلي في وسط الملعب خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، في تصريحات لـFilGoal.com: "بعد عودة أحمد حامد (شوشة) من الإصابة وجاهزيته للمشاركة، سيشارك بجانب إسلام أبو سليمة في خط الدفاع".

وواصل "بالتالي، سيعود سيمبوريه إلى وسط الملعب بشكل طبيعي".

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من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن طارق العشري سيفاضل بين عمر كمال عبد الواحد ومحمود حمد، لمشاركة أحدهما في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب بهاء مجدي للإصابة.

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان مساء غد الأحد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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