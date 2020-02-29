مؤتمر زيدان: لدينا فرصة رائعة لقلب الطاولة على برشلونة

الفوز ولا شيء غير الفوز هو شعار ريال مدريد يوم الأحد حين يستضيف غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو المنتظرة.

ويحتاج ريال مدريد للفوز لاستعادة صدارة الدوري الإسباني التي يحتلها برشلونة حاليا بفارق نقطتين عن الأول.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في تصريحات صحفية:"لدينا فرصة رائعة لتغيير الترتيب. متفائل. أريد من كل اللاعبين أن يبحثوا عن الفوز".

وواصل مدافعا عن فريقه الذي خسر يوم الأربعاء أمام ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا "مع كل نتيجة سيئة يُثار أمر. لم نخسر لأن (توني) كروس لم يلعب. هناك أشياء قد تحدث في أوقات معينة. لست مطالبا بالبحث عن مبررات. نلعب بشكل جيد".

في العاشرة مساء يوم الأحد يتواجه الفريقان العملاقان في الجولة 26 من الدوري.

ريال مدريد يسعى لاستعادة الثقة وانتزاع الصدارة مرة أخرى، بينما رفاق ليونيل ميسي يطمحون لتوسيع الفارق مع رجال زيدان.

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