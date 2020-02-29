مؤتمر السعيد: أثق في اللاعبين أمام زاناكو.. وأعجبني كثيرا ملعب المباراة

السبت، 29 فبراير 2020 - 13:54

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز

يثق عبد الله السعيد نجم بيراميدز في قدرة الفريق على انتزاع نتيجة طيبة من ملعب زاناكو الزامبي يوم الأحد حين يواجه الأخير في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية.

وقال لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق في تصريحات صحفية:"نخوض مباراة صعبة أمام فريق لديه خبرة بطولات إفريقيا. نحن أيضا لدينا الخبرة اللازمة لمثل هذه المقابلات. لدينا الحافز والإرادة لمواصلة المشوار لنهايته والتتويج بالبطولة".

وواصل السعيد (34 عاما) "تعاهدنا على تقديم مباراة قوية ومطمئن لحالة اللاعبين وقدرتهم على تجاوز المنافس. أعجبني ملعب هيثرو، رائع وجود ملعب مثل هذا في إفريقيا".

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ويستضيف بيراميدز الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

ويخوض بيراميدز أول موسم قاري في تاريخه وحقق نتائج رائعة حتى الآن وتصدر مجموعته.

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