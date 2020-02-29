وفاة المصري محمد العيسوي لاعب مريخ الفاشر السوداني

السبت، 29 فبراير 2020 - 13:11

كتب : FilGoal

العيسوي

توفي اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي اليوم السبت متأثرا بجراح إثر حريق نشب في فندق إقامة ناديه.

واللاعب الذي انتقل إلى نادي مريخ الفاشر السوداني في يناير الماضي نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابة قبل أن يرحل عن عالمنا.

وكتبت تقارير أنه فور اندلاع حريق في الفندق في الخرطوم قفز العيسوي من نافذة غرفته أملا في النجاة قبل أن يتعرض لإصابة في الرأس نُقل على إثرها إلى المستشفى.

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وانتقل العيسوي وهو في سن الـ19 إلى مريخ الفاشر بعد ظهوره بشكل طيب مع نادي بلدية المحلة ومنتخب مصر الأولمبي.

وكان العيسوي يشغل مركز لاعب الوسط المدافع.

وانضم لمعسكر فريقه الذي كان يستعد لمواجهة مضيفه المريخ يوم الأحد في الجولة 22 من الدوري السوداني.

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