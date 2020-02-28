الإسماعيلي يفوز وديا على أسوان

فاز الإسماعيلي وديا على أسوان في مباراة أقيمت اليوم الجمعة بثلاثية دون رد في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الدور الثاني من الدوري.

ويبدأ الإسماعيلي الدور الثاني من الدوري نظيره الجونة في استاد الإسماعيلية في التاسع من شهر مارس المقبل في إطار الجولة 18 من المسابقة.

سجل الأهداف كل من أحمد مدبولي من ركلة جزاء ومحمد حمدي زكي هدفين، فيما سجل هدف أسوان الوحيد إبراهيم جلال.

وفي سياق آخر قال إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي إن إدارته تدعم الجهاز الفني في بناء فريق جديد للنادي.

وأضاف "نطالب اللاعبين والجهاز الفني بتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة في الدوري، ونريد عبور عقبة الرجاء في البطولة العربية".

وأتم "نسعى للمنافسة على لقب البطولة العربية ونفعل كل شيء لتحقيق ذلك الهدف".

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