تقرير: أليجري يتأهب.. يوفنتوس قد يقيل ساري بعد الدربي

مثلما تراجعت نتائج ريال مدريد بعد رحيل زين الدين زيدان إلى أن اضطر النادي لإعادة المدرب الفرنسي، قد يتكرر السيناريو في إيطاليا في ظل عدم رضا البعض في تورينو على المدرب ماوريزيو ساري.

وقالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن يوفنتوس قد يقيل المدرب ساري إذا خسر الفريق مباراة دربي إيطاليا أمام إنتر ميلان يوم الأحد، وسيضطر وقتها لإعادة ماسيمليانو أليجري لقيادة النادي.

وهي المباراة التي قد تحدد بشكل كبير الأقرب للقب الدوري في الموسم الحالي.

وخسر يوفنتوس 3 مباريات من آخر 7 مواجهات في كل البطولات مما منح منافسيه في الدوري فرصة تقليص الفارق.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف وبفارق ست نقاط عن إنتر ميلان الثالث، وللأخير مباراة مؤجلة.

ويستضيف يوفنتوس فريق إنتر يوم الأحد في الجولة 26 من البطولة في مواجهة سُيحرم الجمهور من حضورها بعد قرار الحكومة الإيطالية بعدم حضور المشجعين تخوفا من انتشار فيروس كورونا.

وسقط يوفنتوس يوم الأربعاء في فرنسا بهدف أمام ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وبات عليه الرد في مباراة الإياب في 17 مارس إذا أراد مواصلة مشواره في البطولة القارية التي لم يتوج بها منذ 1996.

طالع أيضا

ماني: كلوب سيحصل على تمثال في ليفربول

الزمالك لا يُقهر أمام التونسيين في مصر

فيروس كورونا يؤجل مباريات في دوري أبطال آسيا

سيراميكا وحلمه المهدد في دوري الدرجة الثانية

لاعبو الدرجة الثانية المنضمون لمنتخب شباب مصر

راموس: الفوز بالكلاسيكو له مذاق خاص