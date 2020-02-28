قرعة الدوري الأوروبي.. روما ضد إشبيلية ومواجهة في المتناول لـ مانشستر يونايتد

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي عن عدة مواجهات قوية منها ولفرهامبتون ضد أولمبياكوس الذي أقصى أرسنال مساء الخميس، وإنتر ميلان ضد خيتافي، ومانشستر يونايتد أمام لاسك متصدر الدوري النمساوي.

ويواجه روما نظيره إشبيلية، في حين ينتظر بازل الفائز من مواجهة إينتراخت فرانكفورت وريد بول سالزبورج في دور الـ32 والتي تأجلت بسب إعصار في بلد الأخير.

ومن المفترض أن تجري مباريات الذهاب لدور الـ16 يوم 12 من شهر مارس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 19 من نفس الشهر.

وسُيعرف الموقف النهائي للمباريات خاصة مع وجود مخاوف من انتشار فيروس كورونا، والتي تسببت في إقامة بعض المباريات دون حضور جماهيري، أبرزها إنتر ميلان ضد لودوجوريتس في دور الـ32.

وجاءت مباريات دور الـ16 كالتالي:

إسطنبول باشاك شاهير التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي

أولمبياكوس اليوناني ضد ولفرهامبتون الإنجليزي

رينجرز الاسكتلدني ضد باير ليفركوزن الألماني

فولفسبورج الألماني ضد شاختار دونتسك الأوكراني

إنتر ميلان الإيطالي ضد خيتافي الإسباني

إشبيلية الإسباني ضد روما الإيطالي

سالزبورج النمساوي أو اينتراخت فرانكفورت الألماني ضد بازل السويسري

لاسك النمساوي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

وتستضيف الفرق المذكورة أولا مباريات الذهاب.

وبعد انتهاء الدور ثمن النهائي يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة الدور ربع النهائي.

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