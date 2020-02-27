موسيماني: نحاول إلحاق أونيانجو بمواجهة الأهلي.. وأرضية الملعب سيئة

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز إن الجهاز الطبي ومدرب الحراس يحاولان تجهيز حارس فريقه دينيس أونيانجو للقاء الأهلي في ظل معاناته من إصابة.

وعانى أونيانجو من إصابة في العضلة الخلفية ونقل موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي تصريحات موسيماني التي قال فيها: "أرحنا أونيانجو في أول مران لنا في مصر بسبب الإصابة".

وواصل "في اليوم الثاني لنا خاض تدريبات خفيفة مع مدرب الحراس ونعمل على التأكد من قدرته على المشاركة في اللقاء ضد الأهلي".

ويحل صن داونز ضيفا على الأهلي السبت المقبل في استاد القاهرة لملاقاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وواصل موسيماني حديثه عن لاعبيه المصابين وقال: "أنيلي نجكونجا شارك في المران بعدما عانى من بعض الآلام في الفخذ، وريكاردو ناسيمينتو لديه نفس المشكلة، لكن النبأ الجيد هو عودة أنتوني لافور وشارك في المران بشكل كامل".

وأعرب موسيماني عن اندهاشه من سوء أرضية ملعب بتروسبورت حيث يتدرب فريقه.

وقال: "وصلنا لمصر يوم الإثنين وأول مران لنا كان الثلاثاء وأرضية الملعب متدهورة تماما ولكنهم منحونا أفضل شيء متاح، التحدي الأول أمامنا كان أرضية الملعب".

وواصل موسيماني "الغريب في الأمر إننا من فترة ليست ببعيدة كانت مصر تستضيف كأس أمم إفريقيا في ذلك الملعب، ولا أعلم ماذا حدث خلال تلك الفترة".

وأكمل "ربما تم استخدام الملعب أكثر من اللازم، لقد توقعت أن تكون الأرضية أفضل من ذلك".

واستدرك "المران لم يكن سيئا والكل عاملنا بشكل جيد وملعب بتروسبورت لدينا فيه ذكريات جيدة حيث واجهنا الزمالك وفريق ليبي آخر، لذا نحن معتادون على ذلك الملعب".

وعن مواجهة الأهلي قال: "حللنا مباريات الأهلي في اليوم الثاني لنا في مصر وشاهدنا مبارياتهم لنعرف نقاط قوتهم وضعفهم".

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