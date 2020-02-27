مؤتمر مدرب الترجي: المواجهة ستكون تحديا لنا بعد خسارة السوبر.. الزمالك له وزنه

الخميس، 27 فبراير 2020 - 17:42

كتب : FilGoal

مجدي تراوي - الترجي

تحدث مجدي تراوري مساعد معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن مواجهة الزمالك مشيرا إلى "ستكون مواجهة مختلفة عن السوبر الإفريقي".

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي في السادسة مساءً يوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة جديدة تجمع بين الترجي والزمالك، بعد حصد الأخير لقب السوبر الإفريقي على حساب الأول.

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وقال مجدي تراوري: "المواجهة ستكون مختلفة عن السوبر، بل هي كتحدي لنا بعد خسارة السوبر".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "رد فعلنا ستكون قوية وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب".

وتابع "المباريات المصرية التونسية دائما ما تكون مثيرة وأتمنى أن تخرج بروح رياضية".

وأكمل حديثه قائلا: "نسعى لعلاج الأخطاء وتفاديها. الزمالك حصد لقب السوبر وسجل مبكرا مما منح لاعبيه الثقة. هذا يعد درسا لنكون أكثر تركيزا منذ اللحظة الأولى وحتى الأخيرة".

وأشار "الزمالك فريق كبير وله وزنه في إفريقيا، نفس حال الترجي. مباراة السوبر انتهت ونثق في لاعبينا وتاريخنا لنتواجد بقوة في تلك البطولة".

واستكمل "نسعى للدفاع عن لقبنا".

وشدد مدرب الترجي "الزمالك ليس فريقا سهلا على الإطلاق. القرعة لم تكن سهلة ولا نركز نهائيا فيما يُقال خارج الملعب".

ويستضيف بطل السوبر الإفريقي، وصيفه الترجي على استاد القاهرة يوم الجمعة بحضور 30 ألف متفرج في ذهاب دور الثمانية، قبل أسبوع من مواجهة العودة في رادس.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الترجي من هنا

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